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        Gümüşhacıköy'de kaçak su kullanan 5 kişiye para cezası kesildi

        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede kaçak su kullanımı ve şebeke hattından bağ ve bahçe sulayan 5 kişiye toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:20
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        Gümüşhacıköy'de kaçak su kullanan 5 kişiye para cezası kesildi
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        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede kaçak su kullanımı ve şebeke hattından bağ ve bahçe sulayan 5 kişiye toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Başkan Özyol, yaptığı açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artırıldığını belirtti.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak su kullandığı ve şebeke hattından bağ bahçe suladığı belirlenen 5 kişiye 150 bin lira para cezası kesildiğini açıkladı.

        Özyol, vatandaşları kaçak su kullanımından ve şebekeden bağ bahçe sulamaktan kaçınmaları konusunda uyararak, aksi takdirde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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