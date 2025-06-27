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        Vali Bakan "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu

        Amasya Valisi Önder Bakan, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:08
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        Vali Bakan "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu
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        Amasya Valisi Önder Bakan, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

        Vali Bakan, Yavuz Selim Meydanında konuşlanan araçta, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

        Bakan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası uygulamasını Amasya'mızda da hayata geçirdik. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda, yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyenler, Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Bu araçlarda bir göç uzmanımız ve bir tercümanımız görev yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor ve hem de GöçNet veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Eğer yabancı düzensiz göçmense sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan Geri Gönderme Merkezlerine sevk ediliyor." dedi.

        Mobil Göç Noktası Aracı ile denetimlerin hızlı ve sorunsuz yapılmasını sağlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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