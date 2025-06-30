Nisanayında yaşanan zirai don olayının etkilerini değerlendirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu, Amasya’da incelemelerde bulundu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ve görevliler, bölgedeki zararlara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Komisyon, Amasya Valisi Önder Bakan, Milletvekilleri ve İl Müdürü eşliğinde Ziyaret Kasabası ve don olayından etkilenen diğer alanlarda yerinde incelemelerde bulundu.

Saha çalışmalarının ardından meclise sunulmak üzere detaylı bir rapor hazırlanarak, çözüm önerilerinin ve uzun vadeli önlemlerin ilgili bakanlıklara iletileceği belirtildi.