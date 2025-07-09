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        Gümüşhacıköy'de 6 Ayda 15 Bin 632 araç kontrol edildi

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği trafik ekipleri ile Asayiş ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:24
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        Gümüşhacıköy'de 6 Ayda 15 Bin 632 araç kontrol edildi
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği trafik ekipleri ile Asayiş ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        İlçe merkezindeki ana arterlerde yapılan denetimlerde sürücülerin ehliyet, araç muayenesi, kask kullanımı, abartı egzoz ve plaka kontrolleri gerçekleştirildi.

        Yılın ilk 6 ayında yapılan denetimlerde toplam 15 bin 632 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 998 araca toplam 2 milyon 995 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerde 43 sürücünün ehliyetine el konulurken, 118 araç ise trafikten men edildi.

        Öte yandan, 31 bin 132 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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