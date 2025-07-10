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        Amasya'da araç taşıyan tır ile kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı

        Amasya'da araç taşıyan tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:33
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        Amasya'da araç taşıyan tır ile kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı
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        Amasya'da araç taşıyan tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ayhan K. idaresindeki 34 HN 0005 plakalı araç taşıyan tır, Amasya-Turhal kara yolu Sevince mevkisinde İsa C'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile tır ve tırda bulunan araçların bazıları şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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