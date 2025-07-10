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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:37 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:37
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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Esentepe köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

        Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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