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        Göynücek'te "Gezen Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla "Gezen Sinema Günleri" kapsamında açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:09
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        Göynücek'te "Gezen Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi
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        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Gezen Sinema Günleri” kapsamında açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Göynücek Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik film gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlik sonunda, organizasyona katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

        Etkinliğe Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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