Taşova Belediyesi Yeşilırmak'ta temizlik çalışması başlattı
–Taşova Belediyesi, ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak nehrinde temizlik çalışması yapmaya başladı.
–Taşova Belediyesi, ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak nehrinde temizlik çalışması yapmaya başladı.
Yapılan çalışma ile nehir içerisinde meydana gelen kirlilik ve olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Özalp,
“Yaptığımız çalışmalardan sonra vatandaşlarımız nehir kenarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi ve nehir çevresinde daha sağlıklı bir şekilde hoşça vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Yeşilırmak geçtiği yerlere ayrı bir güzellik ve canlılık katmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Taşova’nın en önemli simgelerinden Yeşilırmak Nehri’nin daha nezih ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.