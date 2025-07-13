İyilik Hareketi Derneği Gönül Tıraşı Projesi devam ediyor

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından köylerde yaşayan çocuklar için başlatılan “Gönül Tıraşı Projesi” devam ediyor.

Dernek başkanı şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, Taşova ilçesinde, berber bulunmayan köyleri ziyaret ederek çocukları tıraş ettirmeye devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, ilçenin tüm köylerini ziyaret ederek çocukları tıraş edeceklerini ifade eden Özdemir,

"Çocuklarımız sıcak yaz günlerinde şehre gelmeden biz onların yanına gitmek istedik. Bu sayede çocuklarımızın saç tıraşları yapılıyor. Projemizde berberlerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah projemiz örnek olur, dedik ve geçtiğimiz yıl bir çok şehirde örneklerini gördük. Elma köyünde yaşayan 7 öğrencimizin saçları kesildi, şekiller verildi ve güzel bir günü yaşadık. Bu yaz ayında da Taşova'dan başlayan projemizin ülkemizin her yerine uzanacağını düşünüyorum” diye konuştu.