15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde Çoban'ın kabri başında dua edildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ile diğer katılımcılar, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Güneş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un "ihanetin karşısında direnişin, korkunun karşısında cesaretin, teslimiyetin karşısında iman dolu göğüslerin yazdığı destanın adı" olduğunu anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz, ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır."

Şehit Çoban'ın, Gümüşhacıköy'de yaşayan ailesi de ziyaret edildi.

Vali Önder Bakan, ziyarette, şehidin annesi Arife ve babası Aslan Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olduklarını dile getiren Bakan, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Ziyarete, Kaymakam Güneş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile kurum müdürleri katıldı.