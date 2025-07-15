Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı

        Gümüşhacıköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhacıköy’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, İlçe Müftülüğü önünde toplanarak taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

        Yürüyüşe Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!

        Benzer Haberler

        Taşova'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anıldı
        Taşova'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anıldı
        Merzifon'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Merzifon'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi
        Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi
        Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu
        Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu
        Amasya'da "15 Temmuz" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi
        Amasya'da "15 Temmuz" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi
        15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı