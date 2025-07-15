Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı

Kaymakamlık tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, İlçe Müftülüğü önünde toplanarak taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gümüşhacıköy’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

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