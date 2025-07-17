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        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:37
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        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor
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        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

        Kaymakamlık ve İlçe Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, ilçeye bağlı 30 köyde ilaçlama yaptı.

        Yaz aylarında vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili rahatsızlık yaşamaması için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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