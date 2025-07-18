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        Çocuklar "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" ile eğlendi

        Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:38
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        Çocuklar "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" ile eğlendi
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        Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

        İl Halk Kütüphanesi'nde 5-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik aileleriyle keyifli ve eğitici program gerçekleştirildi.

        Etkinlik, kütüphane oryantasyonu ile başladı. Çocuklar, kütüphane ve kitaplarla tanışarak kitapların dünyasında yolculuğa çıktı.

        Daha sonra geri dönüşüm konusuna dikkati çekmek amacıyla çocuklara eğitici videolar izletildi. Programın sonunda ise kütüphane bahçesinde atık soda şişeleri boyanarak rengarenk çiçek vazolarına dönüştürüldü.

        KÜYAP etkinlikleri, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çevre dostu davranışların önemini anlatmayı da amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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