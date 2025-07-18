Çocuklar "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" ile eğlendi Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:38 facebook

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