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        Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Amasya'da, Vali Önder Bakan başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:44
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        Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Amasya'da, Vali Önder Bakan başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, uyuşturucu, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan faaliyetler ele alındı.

        Toplantıda gelecek dönemde yapılması planlanan eğitim, farkındalık çalışmaları, rehabilitasyon hizmetleri ve gençlere yönelik projeler de değerlendirildi.

        Vali Önder Bakan, bağımlılığın sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da derinden etkileyen ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bu mücadelede kurumlar arası iş birliği, süreklilik ve toplumsal duyarlılık en önemli unsurlardır." dedi.

        Toplantıya Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile kurul üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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