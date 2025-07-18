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        Amasya'da Mera Komisyon Toplantısı yapıldı

        Amasya'da, İl Mera Komisyonu toplantısı Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:52
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        Amasya'da Mera Komisyon Toplantısı yapıldı
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        Amasya'da, İl Mera Komisyonu toplantısı Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Misket Elması Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, meralarda yaşanan sorunlar, İl Mera Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar ve çözüm önerileri ele alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, mera yönetiminin önemine dikkati çekerek, "Mera alanlarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, korunması ve ıslahı, ilimiz tarımı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mera yönetimi konusuna yoğun şekilde çalışmaktayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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