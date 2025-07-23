Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz ilçeye veda etti
Hamamözü'nde görev süresi sona eren, Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz, ilçeden ayrıldı.
Hamamözü'nde görev süresi sona eren, Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz, ilçeden ayrıldı.
Hamamözü Kaymakamlığı görevini sürdüren Erdoğan, ilçeden ayrılmadan önce mesai arkadaşları, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.
Veda konuşmasında helallik isteyen Kaymakam Erdoğan,
"Bu güzel ilçede görev yapma fırsatını bana bahşeden devletimize ve siz değerli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yürüttüğümüz hizmetlerin her birinde sizlerin desteği, samimiyeti ve iyi niyeti en büyük gücüm oldu" dedi.
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