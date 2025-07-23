Amasya POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti

Amasya'da Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 132 polisin ant içme ve diploma töreni, spor salonunda yapıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, 31'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk polisinin asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş yelpazede suçluya karşı kararlı, dirayetli, mağdura karşı ise şefkatli ve merhametli şekilde görev yaptığını söyledi.

Mezun polis adaylarının meslektaşlarıyla omuz omuza vererek bayrak, silah, kutsal değerler üzerine ettikleri yeminin şerefini, izzetini, haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreklerinde taşıyacaklarını dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

"Vatan ve millet sevgisi, vazife sorumluluğu, dürüstlüğü, kanunlara itaati şiar edinerek kutsal vatanımızın bileği bükülmez neferleri olacaksınız. Kahraman polislerimizin saygıdeğer aileleri; bugünden itibaren evlatlarınıza, milletimizin can ve mal güvenliği emanet edilmiştir. Bu onurlu teşkilatın mensubu olmayı seçen çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Evlatlarınızın ve bütün güvenlik güçlerimizin sayesinde hanelerimizde huzurlu, vatanımızda güvenle yaşıyoruz."