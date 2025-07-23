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        Amasya POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti

        Amasya'da Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:36
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        Amasya POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti
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        Amasya'da Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

        Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 132 polisin ant içme ve diploma töreni, spor salonunda yapıldı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, 31'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk polisinin asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş yelpazede suçluya karşı kararlı, dirayetli, mağdura karşı ise şefkatli ve merhametli şekilde görev yaptığını söyledi.

        Mezun polis adaylarının meslektaşlarıyla omuz omuza vererek bayrak, silah, kutsal değerler üzerine ettikleri yeminin şerefini, izzetini, haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreklerinde taşıyacaklarını dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

        "Vatan ve millet sevgisi, vazife sorumluluğu, dürüstlüğü, kanunlara itaati şiar edinerek kutsal vatanımızın bileği bükülmez neferleri olacaksınız. Kahraman polislerimizin saygıdeğer aileleri; bugünden itibaren evlatlarınıza, milletimizin can ve mal güvenliği emanet edilmiştir. Bu onurlu teşkilatın mensubu olmayı seçen çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Evlatlarınızın ve bütün güvenlik güçlerimizin sayesinde hanelerimizde huzurlu, vatanımızda güvenle yaşıyoruz."

        Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül ise Türk Emniyet Teşkilatı ailesinin çatısı altında, ülkenin dört bir tarafında görev alacak genç polislerin mezuniyet sevincini hep birlikte paylaştıklarını belirtti.

        Genç meslektaşlarına mesleki konulardaki eğitim süresince bilgi ve beceri kazandırmanın yanında vatan sevgisini, millet bilincini, adalet duygusunu ve fedakarlık ruhunu da aşılamaya gayret ettiklerini anlatan Gül, polis adaylarının toplumun vicdanı, huzurun teminatı ve devletin şefkatli yüzü olacağı vurguladı.

        Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Polis Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

        Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile mezunların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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