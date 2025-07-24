Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova Belediye Başkanı Özalp gazetecilerle buluştu

        –Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova Belediye Başkanı Özalp gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

        Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutlayan Özalp, basın mensuplarının 7 gün 24 saat her daim halkın doğru ve zamanında bilgi alması için çalıştığını söyledi.

        İlçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Özalp, "İlçemizin tüm sorunlarını daha fazla gayret göstererek çözmeye çalışıyoruz, danışarak ve bilgi alışverişinde bulunarak ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Amasya'nın Renkleri" Sergisi açıldı
        Amasya'da "Amasya'nın Renkleri" Sergisi açıldı
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi
        Amasya POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti
        Amasya POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti
        Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz ilçeye veda etti
        Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz ilçeye veda etti
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...