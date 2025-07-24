Taşova Belediye Başkanı Özalp gazetecilerle buluştu
–Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.
–Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutlayan Özalp, basın mensuplarının 7 gün 24 saat her daim halkın doğru ve zamanında bilgi alması için çalıştığını söyledi.
İlçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Özalp, "İlçemizin tüm sorunlarını daha fazla gayret göstererek çözmeye çalışıyoruz, danışarak ve bilgi alışverişinde bulunarak ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
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