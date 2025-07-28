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        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı

        AmasyaMerzifon Havalimanı yılın ilk yarısında 77 bin 358 yolcuya hizmet sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:19
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        Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 77 bin 358 yolcu ağırladı
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        AmasyaMerzifon Havalimanı yılın ilk yarısında 77 bin 358 yolcuya hizmet sundu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya Merzifon Havalimanı’nda bu yılın ocak-haziran döneminde 632 uçak iniş kalkış yaptı, 77 bin 358 yolcuya hizmet verildi.

        Ayrıca, aynı dönemde Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 725 ton olarak gerçekleşti.

        Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay ise 14 bin 488 yolcu ağırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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