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        Amasya'nın "Leylekli köyü" bu yıl da özel misafirlerini ağırlıyor

        CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:06
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        Amasya'nın "Leylekli köyü" bu yıl da özel misafirlerini ağırlıyor
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        CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        "Leylekli köy" adıyla anılan Ortaova köyünde farklı bölgelerdeki elektrik direklerine yaptıkları yuvalarda yaşayan leylekler, hem köy halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Amasya Merzifon Havalimanı bitişiğinde yer alan Ortaova köyünü mesken edinen leylekler, köylülerin sevinç kaynağı oluyor.

        Köylülerin "özel misafir" olarak gördüğü leylekler, zaman zaman tarlalarda besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinin de sempatisini kazanan leylekler, bölge biyoçeşitliliğine renk katıyor.

        Köy Muhtarı Mustafa Ak, AA muhabirine, leyleklerin gelişini her yıl heyecanla beklediklerini söyledi.

        Köyün adının Ortaova olmasına rağmen insanların "Leylekli köy" olarak tanıdığını belirten Ak, "Çocukluğumuzdan bu yana köyümüzde leylekleri görüyoruz. Dedelerimiz de leyleklerin köyümüze gelişini anlatırlardı. Leylekleri köyümüzde misafir olarak görüyor, her yıl gelmelerini bekliyoruz. Genellikle mart ayında gelip ağustos ayında da gidiyorlar. Leylekler bazen elektriklerimizi kesiyor ama yine de onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Amasya ve çevre illerden pek çok kişinin köye gelerek leylekleri görmek istediğini anlatan Ak, şunları kaydetti:

        "Köyde 100'ü aşkın leylek var. Fotoğraflarını çekiyorlar, arabalarını durdurup leyleklere bakıyorlar. Leylekleri her yıl misafir olarak ağırlıyoruz ve yolcu ediyoruz. Leylekleri iyi ağırladığımız, zarar vermediğimiz için köyümüze her yıl geliyorlar. Leylekler ilk geldiğinde dilek tutanlar var. Ayakta, uçarken görenler yıl içerisinde gezeceğine, yatarken görenler bir yere gidemeyeceğine inanıyor. Mart ayında gelmezlerse çok merak ediyoruz."

        Ak, doğal yaşama duyarlı köy sakinlerinin katkılarından dolayı bölgedeki leylek sayısında artış olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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