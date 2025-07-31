Amasya'nın "Leylekli köyü" bu yıl da özel misafirlerini ağırlıyor

CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor.

"Leylekli köy" adıyla anılan Ortaova köyünde farklı bölgelerdeki elektrik direklerine yaptıkları yuvalarda yaşayan leylekler, hem köy halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Amasya Merzifon Havalimanı bitişiğinde yer alan Ortaova köyünü mesken edinen leylekler, köylülerin sevinç kaynağı oluyor.

Köylülerin "özel misafir" olarak gördüğü leylekler, zaman zaman tarlalarda besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinin de sempatisini kazanan leylekler, bölge biyoçeşitliliğine renk katıyor.

Köy Muhtarı Mustafa Ak, AA muhabirine, leyleklerin gelişini her yıl heyecanla beklediklerini söyledi.

Köyün adının Ortaova olmasına rağmen insanların "Leylekli köy" olarak tanıdığını belirten Ak, "Çocukluğumuzdan bu yana köyümüzde leylekleri görüyoruz. Dedelerimiz de leyleklerin köyümüze gelişini anlatırlardı. Leylekleri köyümüzde misafir olarak görüyor, her yıl gelmelerini bekliyoruz. Genellikle mart ayında gelip ağustos ayında da gidiyorlar. Leylekler bazen elektriklerimizi kesiyor ama yine de onları seviyoruz." ifadelerini kullandı.