        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:13
        Gümüşhacıköy'de "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi
        –Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” konulu konferans düzenlendi.

        Konferansa konuşmacı olarak, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhami Ayrancı katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Verim, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

        Konferans sonunda hafızlara belgeleri verildi, Doç. Dr. Ayrancı’ya Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından çiçek takdim edildi.

        Programa, ilçe protokolü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

