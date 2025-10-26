Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 23:30 Güncelleme: 26.10.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Mustafa Coşkun'un kullandığı 05 FH 842 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAT 074 plakalı tır, Suluova Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada tır şoförleri ile tırda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!

        Benzer Haberler

        Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış
        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış
        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor
        Amasya'da kadınlar Filistinliler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
        Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para...
        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para...