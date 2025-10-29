Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:38
        Suluova'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
        Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı koşu, şehir merkezinde 2 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildi.

        Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında yarışmaları düzenlediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmalara ortaokullardan 53, liselerden ise 37 öğrencinin katıldığını söyledi.

        Cumhuriyet Bayramı coşku ve sevincini genele yaymak ve canlı tutmak için yarışmanın düzenlendiğini dile getiren Ahmet Davu,

        "Toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz bugünün anlamını bildikleri için oldukça istekli ve arzulu bir şekilde Cumhuriyet Koşusuna iştirak ettiler. Okullarımızda Cumhuriyetin ilanıyla ilgili birçok etkinlik yapılmakta" dedi.

        Yarışmada 1'inci olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Onur ise; “Cumhuriyetin 102. yılında böyle bir yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum. Çok emek verdim ve sonunda birinci oldum" diye konuştu.

        Dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

