        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, TOKİ, Yeni Cami ve Seher Hatun Camii Kadın Kuran kurslarında meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:31
        Gümüşhacıköy'de meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, TOKİ, Yeni Cami ve Seher Hatun Camii Kadın Kuran kurslarında meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Gökçen İleri, kursiyerlere meme kanserinin önemi, erken teşhisin hayat kurtardığı, kendi kendine meme muayenesi ve tarama programları hakkında detaylı bir sunum yaptı.

        Katılımcılara bilgilendirme broşürleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Etkinlik kapsamında kadınların soruları yanıtlanarak, erken tanının hayat kurtardığı vurgulandı.

