Gümüşhacıköy'de meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Gökçen İleri, kursiyerlere meme kanserinin önemi, erken teşhisin hayat kurtardığı, kendi kendine meme muayenesi ve tarama programları hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, TOKİ, Yeni Cami ve Seher Hatun Camii Kadın Kuran kurslarında meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

