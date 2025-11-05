Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kaçak kazıda 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu

        Amasya'da kaçak kazı yapılan bir alanda, 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:42
        Amasya'da kaçak kazıda 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu
        Amasya'da kaçak kazı yapılan bir alanda, 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu.

        Merkeze bağlı Şehirüstü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Amasya Müze Müdürlüğü ve Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Müze müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 15 metreye kadar inebildi, tünelin daha derine indiği belirlendi.

        Yapılan detaylı incelemenin ardından tünelin kapatılacağı öğrenilirken, polis ekipleri ise kazıyı yapanların tespiti için çalışma başlattı.

        Kazıda kullanılan kazma, balyoz ve diğer malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

