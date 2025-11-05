Amasya'da kaçak kazıda 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu

Amasya'da kaçak kazı yapılan bir alanda, 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu.

Merkeze bağlı Şehirüstü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Amasya Müze Müdürlüğü ve Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müze müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 15 metreye kadar inebildi, tünelin daha derine indiği belirlendi.

Yapılan detaylı incelemenin ardından tünelin kapatılacağı öğrenilirken, polis ekipleri ise kazıyı yapanların tespiti için çalışma başlattı.

Kazıda kullanılan kazma, balyoz ve diğer malzemelere el konuldu.