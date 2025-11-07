Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokula ziyaret

Kaymakam Güneş, okulda eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirildiğini belirterek, eğitime verilen önemin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güneş, öğrencilerin derslerine olan ilgisini memnuniyetle karşıladı.

Ziyaret kapsamında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güneş, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.