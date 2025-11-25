Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        AK Parti Amasya Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

        AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Amasya Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Gürlevik, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddetin hiçbir dönemde kabul edilemeyeceğini söyledi.

        Şiddetle mücadelenin tek bir günle sınırlanmadığını belirten Gürlevik, "Biz, bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz." dedi.

        Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Gürlevik, şunları kaydetti:

        "Biz sadece kâğıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Biz sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz. KADES bunun en somut örneklerinden biridir. Kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmış, kolluk birimlerimiz olay yerlerine ortalama 6 dakika kadar kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir. ŞÖNİM ve kadın konukevleri de bu mücadelenin omurgasıdır. Biz AK Parti olarak diyoruz ki; Bu kurumsal yapıyı, bu istatistikleri, bu sahadaki emeği; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 23 yılda ilmek ilmek ördük. Konuşmak kolaydır, Bildiri yayımlamak kolaydır.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        68 yaşında mezun olduğu üniversiteye kadavra bağışı yaptı
        68 yaşında mezun olduğu üniversiteye kadavra bağışı yaptı
        Amasya'da 2 katlı binada yangın
        Amasya'da 2 katlı binada yangın
        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı
        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı
        Amasya'da iki katlı evde yangın: Yaşlı kadın yangını ağlayarak izledi
        Amasya'da iki katlı evde yangın: Yaşlı kadın yangını ağlayarak izledi
        Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu mezarı başında anıldı
        Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu mezarı başında anıldı
        Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı