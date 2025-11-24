Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı

        Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Turuncu tuval" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:31
        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı
        Amasya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Turuncu tuval" etkinliği düzenlendi.

        Amasya Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi ile Yeşilay’ın katkılarıyla Şehzadeler Gezi Yolu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar turuncu renkler kullanarak şiddet karşıtı mesajlar içeren boyamalar yaptı. Turuncu renk, Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete karşı mücadelede umut ve farkındalığın simgesi olarak kabul ediliyor.

        Etkinliğe, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel de katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

        Program kapsamında açıklama yapan Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Feriha Yılmaz Okçu, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Amasya Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz turuncu tuval etkinliğiyle, şiddetle mücadeleye destek vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

