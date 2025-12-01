Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi

Etkinliği katılan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmayı anlamlı bulduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

