        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi

        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:27
        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
        Amasya’daŞehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Etkinliği katılan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmayı anlamlı bulduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

        Kermesin, öğrencilerde yardımlaşma bilincinin gelişmesine katkı sunduğu kaydedildi.

        Etkinliğe, protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

