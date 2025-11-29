Amasya'da hafızlık belge takdim töreni gerçekleştirildi
Amasya'da "Okul-Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için hafızlık belge takdim töreni düzenlendi.
Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Saraydüzü Kışlası salonunda gerçekleştirilen törene, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, Amasya İl Müftü Vekili Yılmaz Özbakır, Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Akbaş, Okul Müdürü Zafer Ergiden, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende hafızlık belgesi almaya hak kazanan 24 öğrenciye belge ve hediyeleri takdim edildi.
Yapılan duanın ardından program sona erdi.
