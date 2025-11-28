Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Gümüşhacıköy ilçesinde Kasım ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapıldı.
Kaymakam Güneş, İlçe Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü, sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.
Toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarının talepleri, yürütülen kamu hizmetleri, kış aylarında alınacak tedbirler ile yatırım ve planlama konuları ele alındı.
Muhtarlar, kendi bölgelerindeki ihtiyaçlar, altyapı çalışmaları, sosyal yardım süreçleri ve kurumlarla ilgili taleplerini dile getirdi.
