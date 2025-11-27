Habertürk
        Amasya Haberleri

        Taşova Belediye Başkanı Özalp, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, soba zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:52
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, soba zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

        Başkan Özalp, yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmalden dolayı soba, şofben, baca zehirlenmelerinin her yıl kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

        Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeniyle karbonmonoksitin fark edilmeyip ölümlere neden olduğunun altını çizen Özalp, "Sevdiklerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Her konuda olduğu gibi zehirlenme konusunda da alacağımız basit tedbirlerle hayatımıza mal olacak hataların önüne geçebiliriz. Kaliteli kömür kullanımı, sobaların usulüne göre yakılması, boru ve bacaların nizami olması, soba bacalarının temizlenmesi, ev ve iş yerlerinde havalandırma sistemlerinin bulundurulması ve uyumadan önce sobanın içindeki odun ve kömürün sönmesinin beklenmesi gerekir." dedi.

        Özalp, vatandaşların daha dikkatli olmasını ve karbonmonoksit zehirlenmelerini hafife almamaları gerektiğini sözlerine ekledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

