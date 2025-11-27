Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluovalı iş adamlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

        Amasya Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Suluova'da eğitim gören 410 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

        27.11.2025 - 18:53
        Suluovalı iş adamlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
        Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, Ticaret Odası Salonu'nda, İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya kıyafetleri teslim etti.

        Aksu, burada yaptığı konuşmada, 16 yıldır geleneksel hale getirilen eğitim yardımlarına bu yıl da devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, tablet, kışlık bot ve mont gibi yardımlarda da bulunduklarını anımsatan Aksu, "TOBB ve odamız üyelerinin katkısıyla gerçekleştirilen eğitim yardımı kapsamında alınan kışlık montlar, Suluova merkez ve köylerimizde bulunan okullarda eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi 410 öğrencimize ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa destek olmaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

        Kaymakam Gürçam ise yapılan yardımın çok önemli ve anlamlı olduğuna belirterek, desteği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

