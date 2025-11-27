Suluovalı iş adamlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

Amasya Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Suluova'da eğitim gören 410 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, Ticaret Odası Salonu'nda, İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya kıyafetleri teslim etti.

Aksu, burada yaptığı konuşmada, 16 yıldır geleneksel hale getirilen eğitim yardımlarına bu yıl da devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, tablet, kışlık bot ve mont gibi yardımlarda da bulunduklarını anımsatan Aksu, "TOBB ve odamız üyelerinin katkısıyla gerçekleştirilen eğitim yardımı kapsamında alınan kışlık montlar, Suluova merkez ve köylerimizde bulunan okullarda eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi 410 öğrencimize ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa destek olmaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.