Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
Amasya'da 150 hektarlık tarım arazisini kapsayan basınçlı sulama tesisin açılışı yapıldı.
Merkeze bağlı Kaleköy'de yapılan programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.
2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde hayata geçirilen proje tamamlandı.
Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bu yatırım, bölge tarımının gelişimine katkı sağlayacak. Ürün verimliliğini artırarak çiftçilerimizin kazançlarını yükseltecektir. Bölgeye çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.
