Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bu yatırım, bölge tarımının gelişimine katkı sağlayacak. Ürün verimliliğini artırarak çiftçilerimizin kazançlarını yükseltecektir. Bölgeye çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Merkeze bağlı Kaleköy'de yapılan programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

