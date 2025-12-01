Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı

        Amasya'da 150 hektarlık tarım arazisini kapsayan basınçlı sulama tesisin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:52
        Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Amasya'da 150 hektarlık tarım arazisini kapsayan basınçlı sulama tesisin açılışı yapıldı.

        Merkeze bağlı Kaleköy'de yapılan programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde hayata geçirilen proje tamamlandı.

        Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bu yatırım, bölge tarımının gelişimine katkı sağlayacak. Ürün verimliliğini artırarak çiftçilerimizin kazançlarını yükseltecektir. Bölgeye çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

