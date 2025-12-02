Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Burak A'nın kullandığı 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkisinde Berat K. idaresindeki 34 UA 7279 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.