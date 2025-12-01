Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasyalı çocuklar, geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor

        Amasya'da polisler tarafından 8-12 yaş arasındaki çocuklar için geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasyalı çocuklar, geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da polisler tarafından 8-12 yaş arasındaki çocuklar için geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında çocuklar için okçuluk kursu başlatıldı.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan çocuklar, boş zamanlarını poligonda değerlendirerek uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştiriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli okçuluk antrenörü Aykut Algül, gazetecilere, haftada 5 gün okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi.

        Kursa kayıtlı 16 kişi bulunduğunu belirten Akgül, "Çocuklarımızla okçuluk eğitimi üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında çocuklarımıza okçuluğun tanıtımını, kurallarını, okçuluğun tekniğinden bahsederek onlarla 3 aylık bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim sonucunda çocuklarımız okçuluk konusunda bilgi sahibi oldular. Aynı zamanda spor konusunda da bilinçli bir şekilde buradan ayrılacaklar" diye konuştu.

        Kursa gelen 11 yaşındaki Ravza Nur Aydıner, “Okçuluğu çok seviyorum ve polis ağabeylere, ablalara bize bu kursu verdikleri için teşekkürler" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Amasya'da umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi
        Amasya'da umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi
        Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Amasya'da basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
        Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
        Polislerin desteğiyle okçu oldular
        Polislerin desteğiyle okçu oldular
        TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Sebat Gençlik Spor: 2
        TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Sebat Gençlik Spor: 2
        Motosikletli havada takla attı, ilk yaptığı şey fırlayan ayakkabısını giyme...
        Motosikletli havada takla attı, ilk yaptığı şey fırlayan ayakkabısını giyme...