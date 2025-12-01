Habertürk
        Amasya Haberleri

        Amasya'da umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi

        Amasya İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Giriş: 01.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:55
        Amasya'da umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi
        Amasya İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Amasya İl Müftü vekili Yılmaz Özbakır, umre ibadetinin manevi boyutuna dikkat çekerek, yolculuk öncesi ve sırasında uyulması gereken kurallar hakkında önemli bilgiler vererek, yolculuk süreci, Mekke ve Medine’de dikkat edilmesi gereken hususlar, ibadetlerin doğru şekilde ifası ve umre adabına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiğini söyledi.

        Katılımcılara, kutsal yolculuk boyunca rehberlik edecek bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

