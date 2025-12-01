Amasya'da umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi
Amasya İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Amasya İl Müftü vekili Yılmaz Özbakır, umre ibadetinin manevi boyutuna dikkat çekerek, yolculuk öncesi ve sırasında uyulması gereken kurallar hakkında önemli bilgiler vererek, yolculuk süreci, Mekke ve Medine’de dikkat edilmesi gereken hususlar, ibadetlerin doğru şekilde ifası ve umre adabına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiğini söyledi.
Katılımcılara, kutsal yolculuk boyunca rehberlik edecek bilgilendirici materyaller dağıtıldı.
