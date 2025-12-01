Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da cezaevi nakil aracının, kaza yapan araçlara çarpması sonucu 23 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:20
        Amasya'da cezaevi nakil aracının, kaza yapan araçlara çarpması sonucu 23 kişi yaralandı
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

        Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun.” dedi.

        Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

