        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun'dan Gümüşhacıköy'de ev ziyareti

        AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Gümüşhacıköy ilçesinde hane ziyaretleri kapsamında, zihinsel engelli üç oğluna bakan ve Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Annesi" seçilen 62 yaşındaki Fatma Çoban'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:41
        AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun'dan Gümüşhacıköy'de ev ziyareti
        AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Gümüşhacıköy ilçesinde hane ziyaretleri kapsamında, zihinsel engelli üç oğluna bakan ve Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Annesi" seçilen 62 yaşındaki Fatma Çoban’ı evinde ziyaret etti.

        Ziyarete AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek ile AK Parti Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanı Gonca Bilgin de katıldı.

        Aileyle bir süre sohbet eden Uzun, Fatma Çoban’dan talep ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.


        Uzun, sosyal dayanışmanın ve dezavantajlı bireylere yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

        Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.



