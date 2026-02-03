Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da öğrenciler "Bayrak Sevgisi" klibi hazırladı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerince "Bayrak Sevgisi" temalı klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:04
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerince "Bayrak Sevgisi" temalı klip hazırlandı.

        Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Cem Meşe öncülüğünde "Bayrak Sevgisi" temalı video klip çalışması yaptı.

        Kırmızı beyaz renklerde giyinen öğrenciler, klipte İstiklal Marşı'nın 8. kıtasını okudu.

        Cem Meşe, çeşitli konularda çocukların dikkatini çekmek için daha önce de etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Türk bayrağının vatanın her bir ferdi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Meşe, "Bayrak sevgisini çocuklarımıza aşılamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

