Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Gümüşhacıköy Belediye binasında organ bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Organ Bağışı Sorumlusu Berna Ulu tarafından vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, organ bağışının dini, hukuki ve tıbbi boyutları da ele alınarak merak edilen sorular yanıtlandı.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının birçok hastaya umut olduğunu belirterek, toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Kuru, bu tür bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini söyledi.
Kampanya süresince çok sayıda vatandaş organ bağışı hakkında bilgi alırken, organ bağışında bulunmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.
