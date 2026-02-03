Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Gümüşhacıköy Belediye binasında organ bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Gümüşhacıköy Belediye binasında organ bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kampanya kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Organ Bağışı Sorumlusu Berna Ulu tarafından vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, organ bağışının dini, hukuki ve tıbbi boyutları da ele alınarak merak edilen sorular yanıtlandı.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının birçok hastaya umut olduğunu belirterek, toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Kuru, bu tür bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini söyledi.

        Kampanya süresince çok sayıda vatandaş organ bağışı hakkında bilgi alırken, organ bağışında bulunmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        YEDAŞ ekipleri kesintisiz elektrik için zorlu kış şartlarında görev yapıyor
        YEDAŞ ekipleri kesintisiz elektrik için zorlu kış şartlarında görev yapıyor
        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak etkili oldu
        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak etkili oldu
        Traktörün devrilen römorkundaki keresteler yola dağıldı: O anlar kamerada
        Traktörün devrilen römorkundaki keresteler yola dağıldı: O anlar kamerada
        Tünel çıkışında traktörün kalas yüklü römorku devrildi; o anlar kamerada
        Tünel çıkışında traktörün kalas yüklü römorku devrildi; o anlar kamerada
        Tünelde motosikletin devrilip sürüklendiği kaza kamerada
        Tünelde motosikletin devrilip sürüklendiği kaza kamerada
        Tünelde motosikletten düşüp metrelerce sürüklendi: Kaza anı kamerada
        Tünelde motosikletten düşüp metrelerce sürüklendi: Kaza anı kamerada