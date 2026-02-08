Habertürk
        Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı

        Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı

        Yeniden Refah Partisi Taşova İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ahmet Uyar güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:40
        Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı
        Yeniden Refah Partisi Taşova İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ahmet Uyar güven tazeledi.

        Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


        Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucunda mevcut başkan Ahmet Uyar tekrar başkanlığa seçildi.

        Uyar yaptığı konuşmada, Taşova Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

