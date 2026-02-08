Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı

Yeniden Refah Partisi Taşova İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ahmet Uyar güven tazeledi.



Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.





Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucunda mevcut başkan Ahmet Uyar tekrar başkanlığa seçildi.



Uyar yaptığı konuşmada, Taşova Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

























