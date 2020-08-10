Merzifon'da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve aracında 5 adet extacy hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merzifon'da uyuşturucu operasyonu

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve aracında 5 adet extacy hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 08 Ağustos Cumartesi günü Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.
Saat 12.00’de gerçekleştirilen operasyonda Samsun doğumlu C.U.’nun (52) aracında ve üzerinde yapılan aramada; 5 adet peçeteye sarılmış vaziyette extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 149,03 gram 'kristal' diye tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli C.U. isimli şahıs, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün salonlarında koronavirüs denetimi: Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti
YEREL HABERLER Düğün salonlarında koronavirüs denetimi: Gelin ile ...
Bir aileyi trafik canavarı ayırdı Amasya’da otomobil 50 metrelik uçurama yuvarlandı, baba öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Bir aileyi trafik canavarı ayırdı Amasya’da otomobil ...
Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı
YEREL HABERLER Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı
Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu
YEREL HABERLER Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal ...
Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER 7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa ...
Traktör kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör kazası: 2 yaralı
700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor
YEREL HABERLER 700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X