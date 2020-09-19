Öğrencilere 'Amasya elması' desteği



Sinan HARMANCI/ AMASYA,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs müjdesinin ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, 81 ilde 81 okula 'Amasya elması' göndererek, öğrencilere destek oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un öğrencilerin okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı açıklamasının ardından, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ildeki 81 okula Amasya elması gönderme kararı aldı. Elmalar, düzenlenen törenle okullara gönderildi.

Başkan Mehmet Sarı, öğrencilere destek olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Bununla birlikte çeşitli vilayetlerden belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız da destek verdiler. Bizde Bakanımıza destek vermek ve öğrencilerimizin özlemlerine ortak olmak amacıyla 81 ilde 81 okulumuza ve bakanlığımıza `Amasya elması bizden´ sözünü verdik. Bu manada da sözümüzün gereği olan icraatımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Tabi bu bir çözüm değil, bu bir paylaşmaktır. Yani dertlere ortak olmaktır. Bazı hassasiyetler vardır ki sadece gönüller ile olur. Bizde gönülden 81 vilayetimiz ile tüm duygularımızı paylaşıyor ve 81 vilayetimize Amasya´mızın adını taşıyan elmalarımızı gönderiyoruz. Bu 81 vilayetimize Amasya´dan sağlık, sıhhat dilemek ve selam göndermektir" dedi.

`HIZLI BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK´

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ise, "Salgın süreci tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bu süreç eğitim-öğretimden tutun, diğer sosyal alanları da olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığımız olarak sürecin başından itibaren dünyada en az etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle EBA üzerinden uzaktan eğitim ile birlikte öğrencilerimiz derslerinden hiçbir zaman geri kalmadılar. Mart sürecinden sonra hızlı bir şekilde bakanlık olarak kendimizi geliştirdik. Ve yeni eğitim-öğretim yılına daha hazırlıklı bir şekilde giriyoruz. 81 ilden bizlere de hediyeler geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı beye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından elmalar yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-09-19 12:54:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.