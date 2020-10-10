Motosiklet hırsızlığı zanlıları yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 3 zanlıdan 2’si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 hırsızlık zanlısı, Sofular Mahallesinde bir şahsa ait motosikleti çalarak Suluova ilçesine götürdü.

3 şahıstan E.Ç ve E.B, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Merzifon’a getirilen E.Ç. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Diğer şahsı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.