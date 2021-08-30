Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların sonunda Sosyal Yardımlaşma Vakfı binasında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

Taşova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, ilçeye yeni atanan Kaymakam Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ardından Çelenk sunumu ile devam etti. Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tebrikleri kabul etti.

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