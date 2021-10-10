Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen ay ile yıldız, görenlerin dikkatini çekti.

Gördüğü manzarayı anlatan emekli öğretmen Fevziye Öztürk, “Eşimle birlikte eve doğru gelirken gökyüzünde ay ve yıldızı yan yana gördük. Oğlumuz da gökyüzünde buluşan ay ile yıldızla fotoğrafımızı çekti. Bayrağımızı andıran ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay” ifadelerini kullandı.

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