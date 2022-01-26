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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da otogar çatısı çöktü

İHA

Amasya’da otogar çatısı çöktü

Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, Taşova Otogarı’nın çatısının çökmesine neden oldu.
Yoğun kar yağışına dayanamayan ve çöken çatıyla ilgili Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, olay yerine gelerek otogar esnafından bilgi aldı. İncelemeler sonuncunda otogar vatandaşların kullanımına kapatıldı.
20 yıldır otogarda esnaflık yapan Mustafa Kılıç, “20 seneden beri burada çalışıyorum. Böyle bir şeyimiz olmadı. Kar yağmasında sohbet ederken bir çatırtı koptu. Biz bu tarafa doğru bir baktık, çatı yıkılmış. Çok şükür kimseye zarar etmedi.

“Vatandaşları içeri almayacağız”
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Yoğun karın yol açacağı en önemli risklerden bir tanesi çatı çökmeleridir. Şu anda çatımızın olduğu yerdeyiz, tabi tedbir almaya çalışıyoruz. Çatılardaki yoğun kütlelerin ağırlığı hakikaten birçok çatıda benzer kazalara yol açabilir. Maalesef bu da belediyenin sorumluluk alanı olan bir binada gerçekleştirmiştir. Herhangi bir olumsuz durumun olmaması bizim açımızdan en sevindirici husustur. Vatandaşları içeri almayacağız, sadece telefonların irtibat kurulacağı bir formatta garajı emniyetli bir şekilde kullandırmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Can kaybı yok”
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik ise, “Taşova Otogarı çatısında ufak çaplı bir çökme meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yok. Otogarda gerekli tedbirler alındı, insanlarımız daha güvenli bir seyahatlerine devam edecek. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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