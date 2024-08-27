Amasya nasıl susuz kaldı?

Amasya Belediye Başkanı önceki gün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. ‘Kesinti yapmazsak 10 günlük suyumuz kaldı’ dedi. Tabii bu açıklama Amasya’nın içme ve kullanma suyu güvenliği konusundaki kırılganlığını ortaya koydu. Nasıl mı? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız Amasya’nın neden susuz kaldığını şöyle anlattı:

* Amasya’daki su temini sorunu esas itibariyle ülkemizde yaşanan bölgesel kuraklığın bir sonucudur. Ancak Amasya merkez ilçesinin içme suyu konusunda büyük oranda kaynakları bağlı olması ve barajlı bir depolama tesisinin olmaması su güvenliği konusundaki kırılganlığını arttırmaktadır.

* Amasya bölgesindeki barajlar, göletler geçen yılın sonbahar ve kış yağışlarının yetersiz olması nedeniyle yeterince dolmadı. Bu durum sulama suyu için kullanılan Yedikır Barajı'ndaki suyu da olumsuz etkiledi. Geçen yıl bu dönemde yüzde 30 oranında dolu olan barajdaki su miktarı ölü hacim seviyesinin de altına inmiştir. REKLAM * Amasya Belediyesi içme suyu ihtiyacını Akdağ su kaynaklarının yanı sıra şehir içindeki kuyulardan karşılamaktadır. Kuyular, su ihtiyacının bir kısmını karşılamakta olup esas su kaynağı Akdağ kaynaklarıdır. Amasya ili merkez ilçesine temin edilen suyun yüzde 60’ı Akdağ su kaynaklarından yüzde 40’ı ise yeraltı suyu kuyularından karşılanıyor.

* Amasya’nın merkez ilçesine Akdağ kaynağından gelen ortalama 235.0 l/s debi ilçenin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Fakat Akdağ kaynağı her ay aynı verimle ilçeye su verememektedir. Akdağ kaynağının yetersiz olduğu durumlarda, su temini kuyulardan desteklenmektedir. Bu yıl bu kaynaklardan gelen su azalmış ve kuyulardan çekilen su da talebi karşılamada yetersiz kalmıştır. * Geçen yıl Eylül ayı başında da Amasya’daki baraj ve göletlerde su azalmıştı. Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı %35 olmuş, sulamada kullanılan Yedikır Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 27'ye düşmüşü. Amasya'da yağış rejimindeki değişkenlik geçtiğimiz yıllarda da su kaynaklarını olumsuz etkilemişti. Ancak bu yıl bu etki daha fazla görüldü ve kısıtlı su kullanımı programı da daha erken uygulamaya konulmadığı için sürekli su temini riske girdi.