Brezilya'nın Marajo Adası tarafındaki Amazon ormanlarında, kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta ölü bir kambur balina bulundu.

Yerel halk, cesedin etrafında toplanan kuşlar sayesinde balinayı fark etti. Adadaki vahşi yaşamı gözlemleyen Bicho D'água Enstitüsü, ölü balinanın fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.

Uzmanlar 15 metre uzunluğundaki balinanın 1 yaşında olabileceğini belirtirken, cuma günü bulunan kambur balinanın, denizde öldükten sonra sert dalgalar ve gelgitler eliyle bu bölgeye gelmiş olabileceğine inanıyor.

Bölgede inceleme yapan bilim insanları, balinanın okyanusta öldüğünü, ardından da bölgeye sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Daniel Palacios konu hakkında "Amazon kudretli bir nehir, bu yüzden tamamen beklenmedik bir durum değil. Balina Amazon'un ağzında bulunmuş" dedi.

Deniz uzmanı Renata Emin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Balinanın buraya tam olarak nasıl geldiği konusunda hala emin değiliz, dalgalar sayesinde sürüklendiğini tahmin ediyoruz. Balina, büyük ve sert dalgalar eliyle bu iç kısma fırlatılmış olabilir. Bu şaşırtıcı durumun yanında, Şubat ayında Brezilya'nın kuzey sahilinde bir kambur balinanın ne işi olduğu konusunda şaşkına döndük, çünkü bu çok nadir gerçekleşen bir durum" şeklinde konuştu.

NASIL ORMANA SÜRÜKLENDİĞİ ARAŞTIRILACAK

Araştırmacılar, balinanın şu an için belli olmayan ölüm nedeninin kapsamlı bir otopsiden sonra anlaşılacağını açıkladı.

Bilim insanlarının balinanın cesedini de açarak toplanacak örneklerin laboratuvar ortamında herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığı konusunda inceleyecekleri de öğrenildi. Balina üzerinde yapılacak incelemelerin 10 gün içerisinde sonuç vermesi bekleniyor.

Kambur balinalar, soğuk kutup suları ve tropikal sularda, özellikle de Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşarlar. Yaz mevsiminde, kambur balinalar yiyecek stoklamak için Antarktika civarında kalma eğilimindedir. Kışın ise çiftleşme amacıyla Karayipler'e doğru yola çıkarlar. Araştırmacılar balinanın, Amazon'un ağzında bulunmasını bu nedenle şaşırtıcı buluyor.